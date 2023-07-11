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Вторник, 11 июля 2023, 18:15 мск

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Цифровой рубль появится уже в августе – Госдума приняла закон

Госдума приняла во втором и третьем чтениях базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля. Основные положения документа о третьей форме национальной валюты после одобрения Совета Федерации и подписи главы государства вступят в силу уже 1 августа текущего года.

Документ вводит понятия «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», а также «пользователь платформы цифрового рубля» и «цифровой счет (кошелек)».

За Центробанком должен быть закреплен статус оператора платформы цифрового рубля. Также устанавливается ответственность регулятора за сохранность цифровых рублей и правильность учета информации об операциях с цифровыми рублями.

«Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит Совет директоров Банка России. Также он определит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа», – уточнили в Центробанке.

Регулятор также считает важным, что документ устанавливает для операций и счетов цифрового рубля действующие требования по соблюдению банковской тайны.

«Цифровой рубль создается прежде всего, как еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Это будет способствовать развитию конкуренции и инноваций на финансовом рынке», – пояснили в Банке России.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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