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Среда, 12 июля 2023, 12:22 мск

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В Москве задержаны мигранты, нелегально работавшие на складах сети супермаркетов и крупного интернет-магазина

Полицейские выявили в Москве большую группу мигрантов, незаконно работавших на складах, принадлежащих сети супермаркетов и крупному интернет-магазину. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«В ходе проверки выявлено 57 иностранцев, которые незаконно осуществляли там трудовую деятельность. В отношении указанных граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 18.10 КоАП РФ. Никулинским районным судом Москвы мигранты признаны виновными в совершении административного правонарушения. Им назначено наказание в виде административных штрафов», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в отношении 44 иностранцев приняты решения о выдворении с территории России с последующим закрытием въезда в РФ на пять лет.

Сейчас полицейские устанавливают тех, кто нанял мигрантов на работу. Им грозит административная ответственность по статье 18.15 КоАП РФ. Санкция этой статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей за каждое правонарушение.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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