«Распродать государство по частям за бесценок»: в Госдуме опасаются экстренного старта приватизации в России

Новая приватизация России может начаться в самое ближайшее время. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое опасение выразил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев. Политик считает, что решение может быть принято до завершения весенней сессии нижней палаты парламента.

По его словам, к такому решению подталкивают олигархи, отказавшиеся поддержать страну в нынешних условиях. «Поднимают вопрос олигархи. Олигархи разбогатели за прошлый год на $150 млрд. Число их увеличилось на 22 человека. А бюджет потерял 3,5 трлн рублей. Правительство попросило денег, а олигархи сказали: давайте через налоги, мы вам ни копейки не дадим. И они же – эти олигархи – сегодня ставят вопрос: а вы приватизируйте государственное имущество и заткнете все дыры в бюджете», – заявил Арефьев, выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседание Госдумы.

Парламентарий обратил внимание, что, если сегодня все продадим, то в следующий год приватизировать будет нечего, и чем пополнять бюджет – непонятно. «У нас осталось (в госсобственности) около 40% акций в нефтегазовом комплексе, ВПК и то, что создали в порядке импортозамещения. Вот это хотят хапнуть сегодня за бесценок, потому что котировки акций на биржах грохнулись почти до нуля. Сегодня вместо того, чтобы помочь стране, вся эта олигархическая свора требует второй раз распродать российское государство по частям за бесценок», – заявил Арефьев.

«Чувствую, что под конец сессии, буквально в последний день нам выкатят закон, который будет способствовать разрушению нашей экономики и приватизации национального достояния. Вот этого допустить нельзя, потому что, если мы распродадим остатки госсобственности, мы не сможем управлять экономикой, потому что бизнес не подчиняется правительству и работает сам по себе», – подчеркнул депутат.

«Только мобилизация ресурсов и только национализация всех этих ресурсов поможет восстановить экономику. Приватизация как раз решает противоположную задачу так, как она решила это в 90-е годы. А в 90-е годы приватизация разрушила всю экономику и сельское хозяйство и на сегодняшний день мы пожинаем плоды», – заключил Арефьев.

Москва, Мария Соколова

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