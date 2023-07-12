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Среда, 12 июля 2023, 16:13 мск

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Спикер Госдумы поручил проработать организацию выставки разбитой натовской техники у западных посольств

Фото из архива официального сайта Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по обороне проработать с профильным министерством вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют ее Украине. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

С таким предложением на пленарном заседании выступили депутаты в связи с годовщиной Прохоровского сражения. «Особенно интересно предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину», – сказал Володин.

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Владимир Исаков подчеркнул, что «наши ребята сейчас героически сражаются, отбивают наступление врага», как 80 лет назад это делали участники Прохоровского сражения. Тогда уничтоженные Красной армией фашистские «тигры» были выставлены в Москве, напомнил он.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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