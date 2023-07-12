В Госдуму внесен законопроект о лишении гражданства россиян с миграционными корнями

Сегодня в нижнюю палату парламента внесен законопроект по расширению перечня преступлений, которые влекут за собой прекращение гражданства России. Поводом для такой инициативы стали участившиеся случаи совершения тяжких правонарушений бывшими мигрантами, получившими российский паспорт.

«Предлагается расширить перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. Наряду с преступлениями террористической направленности, преступления против государства предлагается включить преступления против жизни и здоровья, а также преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности», – отметил в пояснительной записке автор проекта закона депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

В частности, проект документа предусматривает лишение гражданства за совершение преступлений по статьям Уголовного кодекса – 105 «Убийство», 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», 117 «Истязание», а также преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

В документе приводится статистика МВД за 2022 год: российское гражданство получили более 691 тысячи иностранных граждан. «Большую часть… составляют жители Таджикистана (173 634 чел.), граждане Армении (45 тыс.), Казахстана (42 тыс.), Киргизии (23,4 тыс.), Узбекистана (27 тыс.), Азербайджана (23,6 тыс.), Молдавии (15 тыс.), Белоруссии (15,1 тыс.) и Туркменистана (3,4 тыс.). За январь – март 2023 года российское гражданство в первом квартале 2023 года получили более 106 тысяч иностранных граждан, большую часть из которых составляют жители Таджикистана (44,8 тысяч граждан)», – говорится в пояснительной записке.

При этом отмечается, что растет число совершенных мигрантами преступлений – на 37% за прошлый год, а также резонансных тяжких правонарушений уже получившими российское гражданство.

Москва, Мария Соколова

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