Госдума утвердила порядок приватизации жилья, изъятого у коррупционеров

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в окончательном чтении законопроект, который устанавливает, что изъятая у коррупционера недвижимость может быть приватизирована.

Документ предусматривает, что жилые помещения, поступившие в жилищный фонд в результате коррупционного правонарушения или в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы, будут отчуждаться в порядке, определенном законом о приватизации, в том числе, через аукционы.

«Определен критерий отнесения жилых помещений к категории подлежащих возмездному отчуждению. В соответствии с положениями законопроекта такими жилыми помещениями будут признаваться жилые помещения, рыночная стоимость которых превышает в два и более раза денежную сумму, определенную исходя из его общей площади, умноженной на показатель средней цены одного квадратного метра жилого помещения по соответствующему субъекту РФ. Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения рассчитывается Росстатом и утверждается Минстроем России ежеквартально», – говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы документа обратили внимание, что в настоящее время в госказне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в собственность РФ в связи с совершенными правонарушениями либо по иным основаниям. При этом порядок и основания для отчуждения из федеральной собственности жилых помещений, поступающих в государственный жилищный фонд путем их возмездной реализации, отсутствовал.

Москва, Мария Соколова

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