Отцам разрешат требовать алименты от бывшей супруги

Сегодня нижняя палата парламента приняла во втором чтении поправки в законодательство, которые наделяют правом на алименты отцов при уходе за ребенком в первые три года со дня его рождения.

Законопроект предусматривает внесение изменений Семейный кодекс РФ, который сейчас наделяет таким правом только женщин в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка в отношении отца. Мужчина получает такое право, если он достиг пенсионного возраста, нетрудоспособен или общий ребенок является инвалидом.

Принятый сегодня документ дает право требовать алименты в судебном порядке от бывшей супруги, обладающей необходимыми для этого средствами, в пользу отца, который фактически осуществляет уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения.

Москва, Мария Соколова

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