Госдума разрешила предоставлять квартиры очередникам в другом населенном пункте в пределах муниципального образования

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который разрешает предоставлять жилье очередникам не только в границах населенного пункта, где проживает гражданин, но и в другом, входящем в состав муниципального образования.

Изменения вносятся в статью 57 Жилищного кодекса РФ, которая ранее определяла, что по договору социального найма жилое помещение предоставляется гражданину по месту его жительства, то есть в границах населенного пункта.

«На практике органы местного самоуправления сталкиваются с проблемой предоставления жилых помещений гражданам в границах соответствующего населенного пункта по месту их жительства. Это связано с тем, что не во всех населенных пунктах ведется строительство многоквартирных домов. Так, в малочисленных сельских населенных пунктах такого строительства почти нет. В этих населенных пунктах, как правило, отсутствуют свободные жилые помещения муниципального жилищного фонда, а также недостаточен рынок вторичного жилья», – отмечается в пояснительной записке.

Принятый закон предусматривает, что при наличии согласия гражданина в письменной форме жилое помещение может быть предоставлено в другом населенном пункте на территории того же муниципального образования.

Кроме того, документ вносит изменения в Жилищный кодекс, которые разрешают проведение капитального ремонта домов-объектов культурного наследия, если при этом не затрагивается предмет, признанный культурным наследием.

Москва, Мария Соколова

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