В Госдуме обвинили крупные торговые сети в росте инфляции, обнищании россиян и разорении аграриев

Крупные торговые сети в России получают сверхприбыли, выводя их за рубеж, и диктуют рост цен на основные продукты питания на фоне обнищания россиян и разорения аграриев. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Казанков на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, правительство РФ не влияет на стоимость продуктов в магазинах.

«Росстат опубликовал данные по инфляции за первое полугодие этого года. Продовольственная инфляция к прошлому году составила плюс 3,3%. И меня как агрария это очень сильно удивило. Вот почему… С начала этого года цены на сырое молоко снизились на 15-20% во всех регионах страны и достигли своего 5-летнего минимума. Теперь уже фермеры начинают вырезать коров. Одновременно с этим на прилавках магазинов цены на молоко и молочную продукцию не упали, а наоборот, увеличились на 5,5%», – пояснил Казанков.

Парламентарий также обратил внимание, что схожая ситуация с зерном. «Если брать прошлый год к этому, то зерно стало дешевле на 20-25%. Сейчас идет уборка и ожидается урожай 135 млн тонн при внутреннем потреблении в России 90 млн тонн. То есть – будет еще снижение цен. Однако в магазинах цены на прилавках на хлеб и хлебобулочные продукты увеличились за первое полугодие на 6,3%. Получается, что крестьяне за свою продукцию получают все меньше денег, а покупатели платят все больше», – подчеркнул он.

По его словам, в выигрыше в этой ситуации остаются торговые сети. «Например, компания «Магнит». Она за первый квартал этого года чистой прибыли получила на 41% больше, чем год назад. Есть еще крупная компания X5 Retail Group – «Пятерочка», «Перекресток». Так вот эта компания получила рекордные 142% роста чистой прибыли. Напомню, головные компании у них зарегистрированы в Нидерландах. Получается, что наши крестьяне разоряются, наши граждане платят все больше и нищают, а эти компании иностранные выводят сверхприбыль в недружественную нам страну», – констатировал депутат.

В то же время Казанков отметил, что иностранные ритейлеры, имея огромные сети магазинов по всей России, фактически оказывают влияние на уровень цен. «Таким образом у нас складывается, что не государство определяет уровень цен, а зарубежные ритейлеры, что совершенно недопустимо! И поэтому сегодня с утра направил запрос на имя председателя правительства России Михаила Мишустина с просьбой, чтобы правительство вмешалось и ограничило аппетит торговых сетей», – сообщил он.

«У правительства есть антимонопольная служба, и, считаю, она просто обязана сделать так, чтобы цены на продукты перестали расти и, самое главное, исправить диспаритет между закупочными и розничными ценами», – заключил Казанков.

Москва, Мария Соколова

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