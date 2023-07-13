Суд в Подмосковье вынес приговор руководителям и пилоту-инструктору S7 за взятки

В Домодедово суд вынес обвинительный приговор руководящим сотрудникам авиакомпании за получение взяток, в частности, при трудоустройстве пилота. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

В деле фигурировали летный директор перевозчика Мансур Бадраков, заместитель гендиректора авиакомпании Борис Камышев, ведущий пилот-инструктор Михаил Гусев, а также знакомая летного директора Галина Карнаухова.

«В суде установлено, что Бадраков занимая должность летного директора и Камышев являясь заместителем генерального директора в крупной авиакомпании, используя свои служебные полномочия, незаконно получили через посредника Гусева, состоящего в должности ведущего пилота-инструктора этой же авиакомпании, денежные средства в размере 1,5 млн рублей. Деньги передавались за совершение действий в интересах кандидата на должность пилота воздушного судна и последующей дачи совместной рекомендации на заседании специальной комиссии для дальнейшего трудоустройства в данную авиакомпанию», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, как отметили в прокуратуре, Бадраков получил от Карнауховой, матери одного из курсантов летного училища, 350 тыс рублей для передачи представителям Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации за выдачу положительного медзаключения. При этом деньги летный директор присвоил.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Суд приговорил Бадракова к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Камышева к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Карнаухову к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Гусева к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Как уточняют СМИ, летный директор, замгендиректора и пилот-инструктор работали в авиакомпании S7 Airlines.

Москва, Андрей Дорофеев

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