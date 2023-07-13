Запрет на смену пола: Госдума приняла законопроект во втором чтении

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении законопроект, который вводит полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключает государственную регистрацию смены пола без операций.

Поправки вносятся в федеральные законы «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В частности, как говорится в проекте закона, «медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола». При этом предполагается запрет на прием медицинских препаратов в тех же целях.

Вместе с тем, согласно поправкам в законодательство, «медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей, допускаются по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения». Перечень таких аномалий будет утвержден правительством РФ.

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, ко второму чтению в документ был внесен ряд поправок. В частности, после вступления закона в силу будут аннулированы все справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт. Кроме того, смена пола одним из супругов будет основанием для аннулирования брака. Также для людей, сменивших свой пол, будет введен запрет на усыновление детей и установление попечительства над ними.

Как ожидается, депутаты рассмотрят законопроект в окончательном чтении 14 июля.

Москва, Светлана Антонова

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