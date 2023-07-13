Спикер Госдумы назвал президента США «глубоко больным человеком» и предложил ему медпомощь в России

Президент США Джо Байден несчастный и больной человек, что создает проблемы всему миру. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложив комитету по международным делам оказать содействие в оказании медицинской помощи американскому лидеру в России.

Таким образом глава нижней палаты российского парламента отреагировал на выступление лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который на пленарном заседании Госдумы заявил, что Запад впал в политическую деменцию, а НАТО, судя по саммиту в Вильнюсе, находится «в глубочайшем системном кризисе».

«НАТО превратилось сегодня в агрессивный блок, который угрожает стабильному развитию мировой цивилизации в новом столетии, который попросту пытается обеспечить доминирование Запада и диктат США… Именно Запад сегодня, как показал вильнюсский саммит НАТО, толкает мир к третьей мировой войне и ядерной катастрофе, хотя имеет возможность остановить хунту Зеленского самым простым способом – прекратить поставку летального оружия на Украину. Но Запад этого не делает, делает наоборот. Потому что впал в политическую деменцию, потерю памяти, утратил ответственность… Впрочем, этой ответственности, наверное, и не было. Ливия, Ирак, Югославия, Сирия, Афганистан, еще раньше – Вьетнам. Этот список можно продолжать, везде оставляли свой кровавый след», – подчеркнул он.

«Не так давно президент Франции (Эмануэль) Макрон, как ни парадоксально – одна из ключевых стран альянса, сказал о смерти мозга НАТО. Вот здесь с Макроном можно согласиться. Здравый смысл, если и был когда-то, то покинул коллективный разум натовцев. Осталась безжизненная структура, несущая смерть, разрушения и энтропию в мировую архитектуру нового столетия. Бездушный механизм, запрограммированный на ненависть и войну. Поэтому не случайно Вашингтон и его законодатели из Конгресса (США), откуда пошли сигналы о необходимости выйти из НАТО, это свидетельствует парадоксальным образом о том, что НАТО близко к своей кончине. Организация в системном кризисе. Миру стало бы от этого только лучше. Поэтому как попытался в Вильнюсе нелепо пошутить [президент США Джо] Байден – плохие новости… и он сам действительно, и Зеленский съехались на саммит в Вильнюсе, действительно, как сказал Байден, застряли. Застряли в лабиринтах собственной лжи, в болоте ненависти, русофобии, запутались в собственных интригах», – заявил Слуцкий.

В этой связи спикер Госдумы со своей стороны отметил, что Байден «глубоко больной и несчастный человек», и предложил Слуцкому как главе комитета по международным делам оказать содействие в лечении американского президента. «В США хороших врачей нет, которые могли бы побороть и помочь ему с заболеваниями, которыми он болен. В нашем Институте имени Сербского есть такие специалисты, поэтому правильно было бы по международной линии предложить ему медицинскую помощь, потому что мучается не только он, но и вся планета. Учитывая, что Соединенные Штаты Америки все больше и больше создают напряженность в мире, правильно было бы заняться ему своим здоровьем. И надо всем специалистам, лучшим специалистам из разных стран, оказать ему такую помощь. Спокойствие придет тогда во все государства, мир наступит», – пояснил Володин.

«Это будет гуманно и своевременно со стороны международного комитета. Здесь по другому не получится. При всем при том, что врачебная тайна, понятно, она нас обязывает ко многому, к корректности и так далее. Но он (Байден) – публичный политик. А как вы пронимаете, в публичной политике эти темы обсуждаемы. Поэтому надо позаботиться о его здоровье, потому что это здоровье и американского народа, и многих других стран. Посмотрите, Европа заболела теми же заболеваниями, симптомы одинаковые», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

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