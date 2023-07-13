Госдума расширила список преступников для изолированного заключения

Сегодня нижняя палата парламента одобрила в первом чтении законопроект, который расширяет перечень преступлений, за совершение которых будет предусмотрено изолированное содержание под стражей. Такая норма коснется, в том числе, «воров в законе».

«Занятие высшего положения в преступной иерархии отнесено к особо тяжкой категории преступлений… Данная категория лиц представляет особую общественную опасность в связи с возможностью координации преступных действий, наличием устойчивых преступных связей, а также негативным воздействием на содержащихся вместе с ними в следственных изоляторах подозреваемых и обвиняемых», – говорится в пояснительной записке.

Планируется, что за такими лицами будет установлен надзор даже после их освобождения из мест лишения свободы.

Также законопроект предполагает отдельное содержание подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений террористического характера, а также убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении, грабеже, разбое, изнасиловании, заражении ВИЧ-инфекцией, а также при подозрении или обвинении матери в убийстве новорожденного.

Москва, Мария Соколова

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