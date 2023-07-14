«Единая Россия» в Госдуме отказалась защитить жилищные права россиян

Сегодня Госдума в лице большинства депутатов из «Единой России» отказалась поддерживать законопроект, который мог запретить лишать граждан из законных прав на жилье. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ касался размера компенсации при принудительном расселении из аварийного жилья и при комплексном развитии территории.

Как пояснил депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг, проблема занижения размера компенсации заключается в исключении из стоимости жилья земельного участка, на котором стоит многоквартирный дом. «Сегодня применяется два метода лишения граждан их законных прав на земельный участок, на котором стоят дома, в которых у них есть права на жилье – либо это снос ветхого, аварийного жилья и расселение, либо это комплексная застройка территории. И в том, и в другом случае, не знаю как вам, а ко мне в приемную поступают жалобы о том, что людей просто выселяют без всякой компенсации непонятно куда. А на ту компенсацию, которую выплачивают, они ничего купить не могут вообще», – пояснил парламентарий.

«Земельный участок под аварийным домом не включается органами местной власти в стоимость компенсации, что противоречит позиции Верховного суда, и соответственно людям предлагают компенсацию, на которую они ничего не могут купить. Людей обрекают на судебные тяжбы, они идут в суды, годами длятся эти тяжбы. В итоге суды признают правоту граждан», – подчеркнул Гартунг.

Парламентарий также обратил внимание, что предложенный законопроект лишь упрощает процедуру. «Нам говорят: это же должен быть проект межевания и так далее. Конечно. А при комплексной застройте территории этого не надо делать? Вы все равно это будете делать. Так вы когда для комплексной застройки выделяете участок – не только участок весь, но и под каждым домом. И все. Это в пределах одной процедуры нужно делать. Если мы сейчас вносим поправку, мы обяжем органы местной власти делать именно так, чтобы не пострадали интересы граждан. Никакого удлинения сроков при расселении территории или сносе ветхого, аварийного жилья – это не влияет. Единственное, чего мы лишаем органы местного самоуправления, это возможности заставлять граждан идти по судам, годами судиться за то, что им принадлежит по закону. Это же очевидная вещь», – констатировал он.

«Вы сэкономите тут денег гораздо меньше, чем потратят люди и вся судебная власть на то, чтобы вот эти вопросы в судах рассматривать. Посчитайте, во сколько денег обходится государству решение этих споров. Да проще выплатить людям, и закрыть эту тему», – заключил Гартунг.

Депутаты от «Единой России» отказались голосовать за законопроект в первом чтении, после чего документ был снят с рассмотрения Госдумы. В проекте закона подчеркивается, что он разработан в целях «защиты прав собственников помещений в многоквартирных домах при образовании земельных участков под ними и соблюдения конституционного права на получение равноценного возмещения в случае изъятия жилого помещения у его собственника для государственных и муниципальных нужд».

Москва, Мария Соколова

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