Госдума разрешила студентам педагогических колледжей работать в детсадах и начальной школе

Сегодня нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий студентам старших курсов педагогических колледжей работать в детских садах и начальной школе, а те, кто учится в вузах смогут занимать должности учебно-вспомогательного персонала университетов и научных организаций.

Документ предполагает, что студенты педколледжей последнего года обучения смогут заниматься педагогической деятельностью по программам дошкольного и начального общего образования. При этом работать в детских садах могут только совершеннолетние студенты, проходящие обучение по специальности «Дошкольное образование» при условии успешной промежуточной аттестации за два последних года обучения.

Студентам вузов закон разрешает занимать должности учебно-вспомогательного персонала вузов и научных организаций, а также работать в сфере научного обслуживания таких организаций. Порядок допуска студентов к работе будет установлен Минпросвещения по согласованию с Минтрудом.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ в числе прочего поможет восполнить кадровый дефицит в школах. «Это особенно важно для сельской местности, где учителей не хватает, в случае болезни или декретного отпуска преподавателя найти замену практически невозможно. Кроме того, молодые люди, получив диплом, уже будут иметь опыт работы и трудовую книжку», – отметил Володин.

Планируется, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Москва, Мария Соколова

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