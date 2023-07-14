«Это будет совершенно другая страна»: в Госдуме назвали демографическую катастрофу проблемой нацбезопасности

Демографическая катастрофа в России ставит под угрозу существование страны в нынешнем виде. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня в Госдуме депутат от КПРФ Алексей Куринный. По его словам, недостаточное финансирование системы здравоохранения делает невыполнимыми поставленные главой государства цели по повышению продолжительности жизни россиян и экономическому росту.

«Демографическая проблема является одной из ключевых стратегических проблем, может даже проблем национальной безопасности РФ, потому что все остальные внешнеполитические угрозы и вызовы меркнут в отношении демографической катастрофы, которая имеет место быть в РФ. Напомню, что по итогам 2021 года 1 млн естественная убыль населения – даже чуть больше. По итогам 2022 года – 600 тысяч, и по итогам 2023 года планируется 550 тысяч. И до 2030 года ситуация практически не будет изменяться. Естественно, если этот тренд не будет переломлен, говорить о России, о нынешнем культурном варианте развития, об исторической роли России не придется, потому что это будет совершенно другая страна», – подчеркнул Куринный.

Как считает парламентарий, что исправить ситуацию за счет привлечения мигрантов не получится. «Мы совершенно убеждены, что вопрос миграционного замещения населения РФ сегодня не может быть рассмотрен серьезно в качестве альтернативы. И именно культ многодетной семьи должен быть основой государственной национальной политики в РФ», – отметил он, напомнив, что накануне большинством «Единой России» в Госдуме был отклонен законопроект о внеочередном предоставлении жилья многодетным семьям.

При этом Куринный обратил внимание на недофинансирование системы здравоохранения, которая непосредственным образом влияет на демографическую ситуацию. «ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) говорит о том, что 6-7% ВВП должно тратиться на здравоохранение. Для понимания, в РФ на протяжении последних 20 лет на здравоохранение из всех госисточников тратилось от 3,5% до 4% ВВП… Этого крайне мало. Это в полтора раза меньше, чем минимальный необходимый предел. Соответственно, от этого и возникают многие проблемы нашего здравоохранение, нерешаемые до сих пор. Это проблемы, связанные с низкой оплатой труда медработников, – кто бы что бы ни говорил и ни ссылался на указы президента – она низкая. Отсюда – неукомплектованность (кадрами). Эта же проблема недофинансирования отражается на том, что сегодня в РФ нет системы всеобщего лекарственного обеспечения. А ведь именно это позволяет добиваться соответствующих демографических результатов в странах Европы, на которые мы равняемся», – констатировал депутат.

«Если в РФ 70% расходов на лекарства в амбулаторных условиях несут сами пациенты за счет своих личных средств, то в странах Европы только 20%, 15%, а то и 10% личных расходов на приобретение лекарств несут граждане. Остальное берет на себя государство. В этом и заключается смысл всеобщего лекарственного обеспечения. Но пока в РФ исповедуется другой подход. Это порядка 18 разных нормативных актов, это совершенно разные группы – люди, которые имеют инвалидность либо страдают определенными заболеваниями. Только они имеют право на получение необходимых лекарств. И это не более 20% от всех нуждающихся», – уточнил Куринный.

Парламентарий также привел данные о том, что ситуация в здравоохранении напрямую влияет на экономику страны. «Недофинансирование здравоохранения ведет к потерям ВВП до 15%. Это за счет преждевременной смертности, за счет инвалидизации, за счет необоснованных госпитализаций. Это за счет более дорогих потерь или затрат бюджета на лечение уже запущенных заболеваний. Все это ведет к потерям и приводит к тому, что сегодня ожидаемая продолжительность жизни в РФ на 10-12 лет меньше, чем в странах Европы, что смертность от естественных причин в РФ в 2-3 раза выше, чем в сопоставимых по уровню экономического развития странах Европы, по климатическому состоянию, потому что некоторые грешат именно на это – что у нас холодная страна и поэтому, мол, у нас цифры смертности и ожидаемой продолжительности жизни несколько иные. Нет, это не так», – заявил депутат.

«Не исключаем, конечно, и многие ошибки внутри реализации самой системы, в данном случае, госпрограмм в сфере здравоохранения. Но без элементарного нормального финансирования двигаться дальше бесполезно. Точно так же не будут достигнуты те задачи, те стратегические цели, которые поставлены в указах президента, и которые пока регулярно передвигаются либо корректируются, потому что их исполнять не получается», – заключил Куринный.

Москва, Мария Соколова

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