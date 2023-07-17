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Понедельник, 17 июля 2023, 14:57 мск

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Биржевой курс евро вновь поднялся выше 102 рублей

Сегодня на биржевых торгах европейская валюта вновь приблизилась к максимальной стоимости по отношению к рублю. На Мосбирже курс евро вновь поднялся выше 102 рублей.

На утренних торгах «европеец» подорожал до 102,1025 рубля. Максимальный курс доллара на бирже достигал 90,93.

К 12:30 евро колебался вблизи отметки 101,7 рубля, доллар – 90,40.

Напомним, официальный курс «американца» на сегодня составляет 90,1190 рубля, «европейца» – 101,1992.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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