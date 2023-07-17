Банк России повысил официальные курсы доллара и евро

Банк России повысил на завтра, 18 июля, официальные курс доллара и евро. Доллар подорожает почти на 30 копеек до 90,4217 рубля, евро – на 45 копеек до 101,6496 рубля.

Напомним, сегодня утром на биржевых торгах европейская валюта вновь приблизилась к максимальной стоимости по отношению к рублю. На Мосбирже курс евро вновь поднялся выше 102 рублей.

С конца мая доллар подорожал почти на 10 рублей, евро – на 16 рублей.

Москва, Светлана Антонова

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