российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 июля 2023, 19:36 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро

Банк России повысил на завтра, 18 июля, официальные курс доллара и евро. Доллар подорожает почти на 30 копеек до 90,4217 рубля, евро – на 45 копеек до 101,6496 рубля.

Напомним, сегодня утром на биржевых торгах европейская валюта вновь приблизилась к максимальной стоимости по отношению к рублю. На Мосбирже курс евро вновь поднялся выше 102 рублей.

С конца мая доллар подорожал почти на 10 рублей, евро – на 16 рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рубль

Биржевой курс евро вновь поднялся выше 102 рублей / Цифровой рубль появится уже в августе – Госдума приняла закон / Официальный курс евро упал ниже 100 рублей / «Обнуление» рубля: экономист назвал возможный предел обрушения курса нацвалюты / Циничное лукавство Банка России: аналитик оценил причины и последствия обвала курса рубля / Курс рубля определяется кабинетной политикой – глава Ассоциации российских банков / Банк России повысил официальные курсы доллара и евро / Глава Сбербанка успокаивает: экстремально низкого курса рубля, как в 2022 году, не будет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Рубль, ЦБ РФ,