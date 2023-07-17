Турция дискредитировала себя как посредника в урегулировании кризиса на Украине

Турция в качестве посредника в урегулировании украинского кризиса себя дискредитировала. Как считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев, у Москвы накопилось очень много претензий к действиям Анкары. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«К Турции такое огромное количество претензий… Многие структуры создаются имитационные – во многом тот механизм, который есть в Сирии, носит имитационный характер – наше совместное патрулирование. А что, в Нагорном Карабахе по-другому происходит? Могу массу фактов назвать за последний год, и что там сделал российско-турецкий центр? Как он способствовал прекращению кровопролития на территории Нагорного Карабаха? Никак!» – пояснил Евсеев.

Эксперт обратил внимание на влияние Турции на внутренние процессы в России и на постсоветском пространстве. «Деятельность Турции на территории нашего государства всегда соответствует российским интересам или нет? Не всегда соответствует, особенно учитывая политику расширения турецкого влияния. А на соседние государства – ведь это касается не только Центральной Азии, а и вне региона. Вот эти игрища в отношении Алтая, который якобы принадлежит уже, оказывается, не РФ, а каким-то другим государствам. А некоторые даже переименовывают города, чтобы назвать это район Алтай, например. А что, это не поддерживается Турцией?» – отметил он.

Евсеев также подчеркнул недопустимость ряда действий Турции по Украине, что, по мнению эксперта, ставит вопрос о необходимости пересмотра посредников урегулирования конфликта.

«Строительство Турцией на территории Украины завода по сборке боевых беспилотных летательных аппаратов ориентировочно в районе Васильков под Киевом. Здесь до турецкой стороны надо довести однозначно – этот завод будет уничтожен. Тут не должно быть никаких в этом плане спекуляций. Второе – Турция поставляет вооруженным силам Украины вооружения, в частности, бронетехнику. Если Турция пойдет на существенное расширение объемов поставок, в том числе, бронетехники, думаю, нам на это надо реагировать. Третье, что абсолютно недопустимо и, слава Богу, этого до сих пор не было, это отправка турецких добровольцев в виде наемников на территорию вооруженных сил Украины. Если это произойдет, надо реагировать абсолютно жестко. И речь должна вестись не только об их ликвидации на территории Украины, но и принятии чрезвычайно жестких мер в отношении Турции. Для России это абсолютно недопустимо», – констатировал он.

«Наверное, Турция как посредник урегулирования украинского кризиса нам уже не подходит. Нужно искать другие государства. Опыт такой есть. И этот пересмотр Турции как нашего посредника по урегулированию украинского кризиса стал чрезвычайно актуален», – заключил Евсеев.

Москва, Мария Соколова

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