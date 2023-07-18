Госдума готовится ужесточить наказание за пропаганду экстремизма

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект, который предполагает уголовную ответственность за пропаганду экстремизма. Как сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, поправки планируется внесли в статью 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Документ, который опубликован в базе данных Госдумы, предполагает уголовную ответственность за публичное оправдание экстремизма или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

«При этом под публичным оправданием экстремизма будет пониматься публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. А деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности будет квалифицироваться как пропаганда экстремизма», – уточняется в пояснительной записке к проекту закона.

Наказание по этой статье предусмотрено от штрафа до 300 тысяч рублей и вплоть до пяти лет лишения свободы.

«Считаем, что принятие наших поправок будет важной профилактической мерой, направленной, в первую очередь, на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность. Этот законопроект – наша реакция, в том числе, на пропаганду так называемого «массшутинга» – массовых убийств в учебных заведениях и детских садах. Оправдание подобных страшных преступлений и попытка представить их «модными» в молодежной среде через интернет и соцсети – крайне опасная тенденция», – пояснил Пискарев.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»