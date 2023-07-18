Скандал в Госдуме: в ЛДПР назвали депутата Милонова «латентным иноагентом» и обвинили в психологическом терроре

Сегодня депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой публично выступил с жесткий критикой в адрес парламентария из «Единой России» Виталия Милонова. Выступая на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента, Луговой назвал политического оппонента «латентным иноагентом» и призвал его извиниться за доведение до инсульта активиста регионального отделения либерал-демократов в Горловке.

«На днях в отношении Ирины Воскобойниковой – это активист в Горловке Донецкой народной республики было совершено нападение со стороны как-бы депутата Милонова – по-другому не могу сказать. Поступок, по крайней мере, негодяйский, который довел женщину до второго инсульта», – пояснил Луговой.

Парламентарий обратил внимание, что женщина уже является инвалидом и, кроме того, «потеряла сына, который погиб в борьбе с укронацистами». «Не имея на то никаких оснований Милонов, который возомнил себя, видимо, шерифом на территории Донецкой республики, прибежал в региональное отделение и истерически напал на нее, в результате чего она оказалась в больнице», – уточнил Луговой.

«Иначе, как латентный иноагент, я его назвать не могу. Таких людей можно было назвать волком в овечьей шкуре, но больше, чем до шакала в овечьей шкуре он не тянет. Поэтому этот персонаж будет нами наказан самым жестким образом. Этот самомобилизовавшийся Милонов, который отличается в нашей Думе только тем, что устраивает какие-то эпатажные выходки, проявляет хамство и ведет себя крайне негодяйстки по отношению к своим коллегам. Мы заставим этого подлеца извиниться!» – подчеркнул Луговой.

Депутат от ЛДПР, замглавы думского комитета по этике Ярослав Нилов назвал инцидент с Милоновым «психологическим террором».

Ранее, 15 июля, в телеграм-канале ЛДПР сообщалось, что «Милонов ворвался в отделение ЛДПР в Горловке (ДНР) и устроил скандал, недостойный мужчины». «Он обвинил юриста Ирину Воскобойникову в работе на ВСУ… После встречи с Милоновым у Воскобойниковой случился новый инсульт, она потеряла речь и сейчас в реанимации», – пояснили в партии.

В этот же день в СМИ появился комментарий Милонова. «Активист, который там сидела, женщина, публиковала в телеграм-каналах профессиональные данные военнослужащих, номера телефонов командиров, места расположения воинских подразделений Российской Федерации, российской армии, здесь у нас, в Горловке», – цитируют его слова РИА «Новости». Депутат отметил, что пришел задать вопрос, почему Воскобойникова это делает, и назвал ее действия изменой Родине.

Москва, Мария Соколова

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