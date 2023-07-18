Госдума одобрила постоянное право россиян на кредитные каникулы

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором и третьем чтениях закон о праве заемщика оформить кредитные каникулы по потребительскому кредиту. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе. Ранее аналогичное решение было принято в отношении кредитных каникул по ипотеке.

«Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору – снизить риск невозврата кредита, – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин. – Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30%, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту».

Предполагается, что сведения о кредитных каникулах будут отражаться в кредитной истории, но не будут ее ухудшать. Предусматривается право заемщиков – физических лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обратиться к кредитору с требованием о предоставлении таких каникул на срок до шести месяцев в любой момент в течение времени действия договора потребительского кредита.

Предельный размер потребительского займа, по которому могут быть предоставлены кредитные каникулы, будет определяться правительством РФ. До этого максимальный размер кредита, по которому можно обратиться за отсрочкой платежей, составит 1 млн 600 тысяч рублей, если обязательства заемщика обеспечены залогом транспортного средства, и 450 тысяч – для всех остальных.

В течение льготного периода не допускается начисление неустойки, обращение взыскания на предмет залога или к поручителю заемщика, но на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты.

Москва, Анастасия Смирнова

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