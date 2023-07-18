Официальный курс евро превысил отметку в 102 рубля

Банк России повысил официальные курсы американской и европейской валюты на завтра, 19 июля. Доллар подорожает почти на 27 копеек до 90,6906 рубля, евро – на 38 копеек до 102,0271 рубля.

Как отмечают аналитики, стабилизировать валютный курс может повышение ключевой ставки Банка России, заседание совета директоров которого намечено на пятницу, 21 июля. Большинство экспертов склоняются к мнению, что регулятор увеличит ставку в диапазоне 0,5% – 1%.

Стоит отметить, что за последние полтора месяца доллар подорожал почти на 10 рублей, евро – на 16.

Москва, Анастасия Смирнова

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