Госдума приняла законопроект о бесплатном профобучении для инвалидов боевых действий

Сегодня нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о праве на бесплатное профобучение военнослужащих-контрактников, признанных инвалидами боевых действий. Документ вносит соответствующие изменения в закон «О статусе военнослужащих».

Планируется, что признанные инвалидами боевых действий контрактники смогут бесплатно пройти обучение по основным программам профессионального обучения или переподготовки. Общая продолжительность их службы учитываться не будет. В срок до четырех месяцев за ними будет сохраняться обеспечение всеми видами довольствия в порядке, установленном Минобороны РФ. При этом военнослужащие, уволенные с военной службы в период обучения, получают право доучиться бесплатно.

На сегодняшний день право на обучение имеют только военнослужащие-контрактники, общая продолжительность военной службы которых составляет пять лет и более. Они имеют возможность проходить профессиональную переподготовку по одной из гражданских специальностей. Планируется, что такие военнослужащие также получат право на профобучение и профпереподготовку в год окончания военной службы бесплатно с сохранением обеспечения всеми видами довольствия в срок до четырех месяцев.

Москва, Мария Соколова

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