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Вторник, 18 июля 2023, 18:22 мск

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Госдума во втором чтении одобрила законопроект об ограничении доступа к гостайне и выезда за рубеж чиновников и депутатов

Сегодня Госдума одобрила во втором чтении законопроект о дополнительных ограничениях допуска к государственной тайне и права на выезд из страны граждан, имеющих доступ к особо важным или совершенно секретным сведениям.

Документ устраняет неопределенность с порядком допуска к гостайне должностных лиц из утверждаемого президентом РФ перечня должностей, при замещении которых лица считаются допущенными к государственной тайне. Уточняется, что глава государства определяет необходимость проведения проверочных мероприятий полномочными органами в отношении этих людей.

Во втором чтении были приняты поправки по ограничению выезда за пределы РФ для лиц, имеющих доступ к гостайне. Такая норма коснется, в том числе, сенаторов, депутатов Госдумы и региональных заксобраний, судей, а также чиновников органов местного самоуправления.

Порядок оформления доступа к государственной тайне будет определять правительство РФ. Основаниями для отказа в допуске к гостайне может стать проживание гражданина, должностного лица или его близких родственников за границей, наличие у кого-то из них иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа на право постоянного проживания за рубежом, а также недвижимости за пределами РФ или вкладов и ценностей в иностранных банках.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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