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Вторник, 18 июля 2023, 18:23 мск

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Госдума обязала банки предоставлять россиянам информацию о полной стоимости кредита

Сегодня нижняя палата парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о повышении уровня защиты прав граждан при потребительском кредитовании. Документ касается изменения расчета полной стоимости кредита и обязывает финансовые организации информировать граждан о полной его стоимости.

Законопроект предусматривает включение в расчет полной стоимости кредита любых платежей заемщика в пользу кредитора и третьих лиц, в том числе по оплате всех услуг. В их число входят дополнительные страховки, оплата юридического обслуживания или СМС-уведомлений. При этом банк обязан проинформировать заемщика о праве отказаться от любой дополнительной услуги.

Кроме того, в расчет полной стоимости кредита не включаются платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита и уплате процентов по нему.

Законопроект вводит норму о совместном размещении в местах оказания услуг и на официальном сайте кредитора в Интернете информации как о годовых процентных ставках, так и диапазон значений полной стоимости потребительского кредита или займа одинаковым по размеру шрифтом.

Планируется, что новые нормы вступят в силу через 180 дней после официального опубликования. Это время дается кредитным организациям для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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