Госдума одобрила эксперимент с исламским банкингом в России

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила законопроект о проведении в регионах РФ эксперимента по партнерскому (исламскому) финансированию. Согласно документу, нововведение будет опробовано с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории Башкортостана, Татарстана, Чечни и Дагестана.

Документом определяется порядок приобретения статуса и осуществления деятельности. Принять участие в эксперименте сможет кредитная организация, некредитная финансовая организация, а также юридическое лицо, зарегистрированное в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества.

Участники эксперимента при совершении сделок не смогут устанавливать вознаграждение в виде процентной ставки. При этом допускается установление выплаты в виде переменной величины, значение которой изменяется в зависимости от результатов совершения указанных операций.

Также участники будут не вправе финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов и с торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом.

Кроме того, участник эксперимента не сможет отказывать физическим или юридическим лицам в оказании финансовых услуг исламского банкинга по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Документ также дает возможность оформить специальную «исламскую ипотеку», используя для этого материнский капитал: физлицо, заключившее с банком – участником эксперимента договор купли-продажи жилого помещения с отсрочкой (рассрочкой) платежа, сможет направить средства материнского капитала на оплату обязательств.

Особенности бухгалтерского учета для кредитных и некредитных финансовых организаций в связи с осуществлением ими деятельности по партнерскому финансированию устанавливаются Банком России. Для иных организаций, являющихся участниками эксперимента, – министерством финансов РФ.

Минимальный размер собственных средств (чистых активов) участника эксперимента, не являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, устанавливается на срок проведения эксперимента в следующем размере: с 1 сентября 2023 года – 10 млн рублей, с 1 января 2024 года – 15 млн рублей.

Как предполагается, документ вступит в силу 1 сентября 2023 года после одобрения Советом Федерации и подписи главы государства.

Москва, Светлана Антонова

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