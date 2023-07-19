Госдума окончательно ограничила доступ к гостайне и выезд за рубеж депутатов и чиновников

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в окончательном чтении законопроект о расширении ограничений допуска к государственной тайне, а также права выезда за рубеж тех, кто имеет доступ к секретным сведениям. Часть думской оппозиции отказалась голосовать за предлагаемые поправки, назвав их поверхностными.

В частности, депутат от КПРФ Алексей Куринный обратил внимание, что из России уже выехало много чиновников, имеющих доступ к гостайне, в числе которых есть и вице-премьер, и помощник президента. «Нужные, правильные, но поверхностные (нормы). Законопроект довольно технический и мы бы поддержали, если бы он не ущемлял права депутатов Госдумы… Институт депутатов скукоживается, превращаясь в голосователей в этом зале», – заявил парламентарий.

После непродолжительного обсуждения законопроект был принят. Документ устанавливает, что выезд из России ряда граждан будет требовать предварительного уведомления Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки. Порядок этого процесса определит президент РФ. В число таких лиц войдут чиновники, замещающие должности с доступом к гостайне, сенаторы, депутаты Госдумы и региональных заксобраний, главы муниципальных образований, а также судьи и адвокаты, обладающие сведениями особой важности или совершенно секретными данными.

Основанием для отказа в допуске к гостайне теперь будет проживание за границей, наличие иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа на право постоянного проживания за рубежом чиновника или гражданина, а также близких родственников. В доступе к гостайне будет отказано при нарушении требований законодательства РФ о гостайне.

Кроме того, законопроект сохраняет действующие сегодня три формы допуска к гостайне – сведения особой важности, совершенно секретные или секретные сведения.

Отмечается, что при доступе к сведениям особой важности или совершенно секретным может быть временно ограничен выезд за рубеж, но не более пять лет со дня последнего ознакомления с такими сведениями.

Москва, Мария Соколова

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