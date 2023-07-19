Госдума согласилась вооружить Росгвардию тяжелой военной бронетехникой

Сегодня Государственная дума приняла сразу в трех чтениях закон, который позволяет Росгвардии принять на вооружение военную (в том числе тяжелую) технику, которые смогут применяться для защиты граждан, должностных лиц и военнослужащих, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и в чрезвычайных ситуациях, а также для пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований.

Поправки вносятся в федеральный закон «О войсках национальной гвардии». В документе меняется используемый в законе термин «оружие» на «вооружение», под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения. Кроме того, заменяется термин «боевая техника» на термин «военная техника», который подразумевает различные технические средства оснащения войск для боевой и повседневной деятельности.

Документ также предлагает изложить в новой редакции главу закона о применении сотрудниками Росгвардии физической силы, специальных средств, оружия, боевой техники. В частности, такую технику росгвардейцы смогут применять для освобождения заложников, защиты граждан, должностных лиц и военнослужащих, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и в чрезвычайных ситуациях, остановки транспортного средства, а также для пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований, подавления сопротивления вооруженных лиц, отказывающихся выполнить законные требования, и для пресечения движения беспилотных воздушных судов.

Москва, Светлана Антонова

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