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Четверг, 20 июля 2023, 13:51 мск

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В России появится методичка с ответами на вопросы семей мобилизованных и погибших военнослужащих

В России будет создана методичка для семей мобилизованных и погибших военнослужащих. Об этом сообщила сегодня депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду», член комиссии по вопросам специальной военной операции Яна Лантратова. По ее мнению, это исключит распространение в Интернете огромного количества неподтвержденной информации.

«Огромное количество групп в сети Интернет с разной информацией о том, что положено мобилизованным, на что они не имеют право. И это большая проблема, потому что возникает недопонимание», – пояснила Лантратова на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Парламентарий вышла с инициативой создать единую методичку для таких семей с ответами на все интересующие вопросы. «Я собрала эти вопросы из 25 регионов России, получила ответ Минобороны на эти вопросы. Сейчас мы распространяем их по губернаторам», – отметила она.

«Минобороны поддержало мою инициативу о создании единой методички для семей мобилизованных и семей погибших военнослужащих», – уточнила Лантратова.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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