Ослабление рубля и рост цен: в Госдуме оценили экономические итоги первой половины года

Политика правительства РФ ведет к дальнейшему росту инфляции, обесцениванию рубля, а также тормозит рост экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, экономические итоги первой половины 2023 года для России являются «довольно скромными» с негативными перспективами.

«Наши инвестиции в объеме ВВП в 1,5 раза ниже, чем в Евросоюзе, и соответственно, эффективность наших инвестиций в 1,5 раза ниже, чем в ЕС. От этого зависит благополучие нашей экономики. Благополучие сразу сказывается на количестве предприятий. За первое полугодие мы потеряли 113 тысяч предприятий и малых, и средних, и крупных тоже. А всего количество предприятий в нашей стране сократилось на 25 тысяч. Этот показатель говорит о том, что мы не развиваемся, а наоборот – сворачиваем всю инвестиционную активность», – подчеркнул Арефьев.

Парламентарий обратил внимание, что «ВВП у нас где-то на уровне 1% и по итогам года будет 1-2%, а Китай за полугодие увеличил свое производство и ВВП на 5,5%». «Обрабатывающая промышленность у нас просела на 17%, ремонт машин и оборудования просел на 5%, а это основные отрасли, которые дают сегодня наполнение бюджета. К великому стыду, у нас сегодня использование основных производственных фондов в сырьевом секторе на 61%, и на 52% использование оборудования в обрабатывающем секторе», – констатировал он.

При этом Арефьев полагает, что при продолжении такой финансовой политики ослабление рубля продолжится. «Курс доллара растет, потому что его не хватает внутри страны. Во-первых, снизились поступления иностранной валюты в нашу страну за счет того, что мы меньше стали продавать газа, нефти и поступления иностранной валюты сократилось. Но увеличился отток граждан из нашей страны. Мало того, эти граждане уезжают не просто так, они забирают с собой все накопленные средства, и в результате появился ажиотажный спрос на иностранную валюту. Вот почему курс евро уже за 100 рублей зашкалил, а курс доллара подходит к 100-рублевой отметке», – пояснил депутат.

«За счет высокого курса доллара наживаются экспортеры. Частично – около 20% – попадает в бюджет. Это положительный фактор. Но самый отрицательный – то, что мы закупаем 75% промышленных товаров за рубежом. И если мы продолжим покупать за высокий доллар, то, естественно, инфляция ударит нас очень сильно внутри страны, потому что товары придут к нам из-за границы очень дорогими», – подчеркнул он.

«Нужно производить собственные товары. Это импортозамещение, которое было объявлено в 16-м году, – надо его осуществлять. А второе – прекратить отток валютной выручки из нашей страны. Все это в рамках государственной политики вполне достижимо. Для этого нужна политическая воля. И думаю, что под конец (этой) сессии мы все-таки примем нормативные акты, которые заставят правительство заниматься этими двумя проблемами», – заключил Арефьев.

По данным Банка России, курс доллара на сегодня составляет 91,2 рубля, евро – 102,44 рубля, инфляция по итогам июня зафиксирована на уровне 3,3%. Завтра состоится заседание совета директоров ЦБ, где будет принято решение по ключевой ставке, которая в этом году пока сохраняется на отметке 7,5%.

Москва, Мария Соколова

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