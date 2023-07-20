Госдума разрешила силовикам сбивать любые беспилотники

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях закон, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности.

Согласно документу, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП), а также организации ведомственной охраны получат право пресекать движение любых беспилотников в воздухе, воде и на земле. Такие же полномочия будут у Государственной фельдъегерской службы, спасательных воинских формирований МЧС России, а также работники частных организаций, охраняющие объекты, в отношении которых установлены требования к антитеррористической защищенности.

Как пояснил соавтор поправок, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, в 2019 году был разработан и принят закон, который позволяет пресекать представляющие угрозу полеты беспилотных летательных аппаратов над объектами критической инфраструктуры, важными государственными объектами и в местах массового скопления людей. «Закон показал свою эффективность. Однако техника развивается: появились другие виды беспилотных аппаратов, которые действуют не только в воздухе. И на новые угрозы необходимо реагировать», – подчеркнул парламентарий.

Москва, Светлана Антонова

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