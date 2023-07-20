Госдума поддержала закон о трудовом воспитании в школах и переименовании ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины»

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала в окончательном чтении закон, который предполагает возвращение в школы трудового воспитания, а также переименование дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) на «Основы безопасности и защиты Родины».

Согласно документу, будет отменена норма о запрете привлечения к труду обучающихся без их согласия или согласия родителей (ч. 4 ст. 34 закона «Об образовании в РФ»). Примерами общественно полезной работы могут быть высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощь в библиотеке, музее и т. п.

Также документом предполагает, что выпускники 11-х классов, окончившие школу с двумя оценками «хорошо» и остальными «отлично» в аттестате, будут получать «серебряную» медаль «За особые успехи в учении» II степени.

Вместе с тем закон вводит понятия профориентации для школьников. Авторы документа считают, что занятия по профориентации помогут школьникам выбрать профессию, например благодаря экскурсиям на предприятия. Ответственным за порядок реализации мероприятий по профориентационной деятельности в школьной программе становится Минпросвещения РФ.

Кроме того, законом меняется название школьной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) на «Основы безопасности и защиты Родины».

Москва, Светлана Антонова

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