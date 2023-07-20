«Враг среди нас!..» – в Госдуме заявили об активизации «пятой колонны» в России

Война Запада против России и всего русского вступила в фазу открытого противостояния с подключением «спящих агентов» иностранных спецслужб внутри РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. По его оценке, действующий закон об иноагентах слишком «веганский», чтобы противостоять «пятой колонне».

«Враг среди нас. По сути, он рядом был всегда – образовательные секты, научно-культурные ячейки типа театрально-художественной богемы, и, конечно, политическая элита и олигархат. Часть из них – носители чуждой идеологии. Так называемые идейные лидеры вместе с чемоданами упаковали остатки дрянной совести и укатили за границу. Все ли из белых эмигрантов являются иноагентами и стоит ли возвращать вспять миграционные потоки – Вопрос открытый. Но стоит четко понимать, что каждый из сбежавших на сегодняшний день находится на карандаше у иностранных спецслужб. Латентные предатели, иноагенты в изгнании являются тявкающим эхом коллективного Запада, их роль – массовка, русофобский русскоязычный рупор», – констатировал Луговой.

Как считает парламентарий, главную ставку в подрыве стабильности в России Запад отводит именно внутренним врагам. «В стране осталась «пятая колонна», которой отведена решающая роль в подрыве России. От того, как скоро мы сможем перекрыть кислород этой сволоте, зависят сроки нашей победы в войне. Пришло время «спящих». Запад активировал слой русофобствующих диссидентов – с каждого по мере возможностей в общий котел русского бунта. Год назад мы приняли закон об иноагентах. Отовсюду понеслись визги. На каждое наше движение возбуждалась стая западных выкормышей. Решения сопровождались смердящими комментариями, но мы выстояли и пошли дальше», – отметил он.

При этом Луговой подчеркнул, что закона об иноагентах оказался «слишком веганским», а наказание – несоразмерно ущербу от «пятой колонны». «Заявочный принцип нашего закона – смехотворная препона для иноагентов. Пометки от иноагентстве никого не останавливают. Издательства, музыкальные сервисы, Интернет-платформы, радио и ТВ, публичные площадки, даже отдельные бренды одежды – все по-прежнему в открытом доступе. Они отрыто смеются над мизерными штрафами. Издевательское отношение к реестру иноагентов. Внесение в него воспринимают как заслугу и почет. Причастные поздравляют друг друга с присвоением звания. Более того, надзорные органы не имеют возможности оперативно отрабатывать сигналы, ловить за руку за публикации, призывы, которые размещаются в запрещенных соцсетях. Прокуратура как орган госвласти не вправе нарушить закон и, соответственно, не может исследовать эти рассадники тлетворного контента. И даже если процессуально такая работа проводится, суды вправе признать собранные доводы ничтожными», – пояснил депутат.

Вместе с тем парламентарий обратил внимание, что ни в одной стране мира нет такого «безобидного» закона об иноагентах. «Самая жестокая правовая база 100 лет назад была создана в США, и по пути Америки пошли все недружественные страны. Под гребенку их законов попадают все без исключения. Методы провокаций, шантажа и запугивания остались прежними», – подчеркнул он.

Как полагает депутат, чтобы нейтрализовать действия «пятой колонны» пора действовать на упреждение, ужесточив закон об иноагентах. «Необходимо, чтобы существующий реестр Минюста раскрывал суть вредоносной деятельности иноагентов – кто, зачем и за какие заслуги туда попал. Непонимание населением истинных причин порождает массу мемов. Также необходимо, чтобы пресс-релизы Минюста не носили формальный характер и не наполнялись стандартными формулировками… Создать Интернет-портал, некую библиотеку иноагентов, где аккумулировать информацию об их деятельности. Основание включения, разъяснение о спонсорах, конечных бенефициарах и прочие объективные сведения. Задачу можно было бы возложить на общественный совет при Минюсте», – уточнил Луговой.

По его мнению, необходим, в том числе, запрет политической деятельности для иноагентов. «Для наиболее эффективного противодействия иностранному вмешательству надо рассмотреть вопрос о полном запрете осуществления политической деятельности лицами и организациями, признанными иностранными агентами. В случае игнорирования запрета привлекать нарушителей без всякого предупреждения к уголовной ответственности», – заявил парламентарий.

«Враг среди нас. Его можно называть иноагентом, сателлитом, пособником – суть одна: предательство и готовность произвести диверсию. Поэтому надо продолжать нам работу над этим законом», – заключил Луговой.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»