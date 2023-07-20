российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 июля 2023, 17:35 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Россияне смогут через «Госуслуги» направлять обращения во все органы власти

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в окончательном чтении законопроект, согласно которому граждане смогут подать обращение в любое ведомство через портал «Госуслуги».

«Законопроект закрепляет на уровне Федерального закона № 59-ФЗ возможность направления обращений в государственные органы, органы местного самоуправления, должностным лицам в форме электронного документа посредством Единого портала», – отмечается в пояснительной записке.

При этом уточняется, что принятый закон не исключает право гражданина подать обращение в бумажном виде, по электронной почте или через информационные системы органов и организаций в сети Интернет.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября с учетом переходного периода до 1 января 2025 года, за который к новой системе подключатся абсолютно все ведомства от муниципального до федерального уровня.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

«Враг среди нас!..» – в Госдуме заявили об активизации «пятой колонны» в России / Госдума поддержала закон о трудовом воспитании в школах и переименовании ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины» / Госдума разрешила силовикам сбивать любые беспилотники / Ослабление рубля и рост цен: в Госдуме оценили экономические итоги первой половины года / В России появится методичка с ответами на вопросы семей мобилизованных и погибших военнослужащих / В Госдуме поддержали кратное повышение штрафов за неявку и непредоставление сведений в военкомат / Ждём расцвета коррупции? Госдума одобрила госзакупки для военных нужд за наличные средства / Госдума согласилась вооружить Росгвардию тяжелой военной бронетехникой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Крым, Москва, Севастополь, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Россия, Технологии, Госдума,