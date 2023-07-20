Россияне смогут через «Госуслуги» направлять обращения во все органы власти

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в окончательном чтении законопроект, согласно которому граждане смогут подать обращение в любое ведомство через портал «Госуслуги».

«Законопроект закрепляет на уровне Федерального закона № 59-ФЗ возможность направления обращений в государственные органы, органы местного самоуправления, должностным лицам в форме электронного документа посредством Единого портала», – отмечается в пояснительной записке.

При этом уточняется, что принятый закон не исключает право гражданина подать обращение в бумажном виде, по электронной почте или через информационные системы органов и организаций в сети Интернет.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября с учетом переходного периода до 1 января 2025 года, за который к новой системе подключатся абсолютно все ведомства от муниципального до федерального уровня.

Москва, Мария Соколова

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