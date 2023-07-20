Госдума одобрила акцизное повышение цен

Сегодня нижняя палата российского парламента принята во втором чтении поправки в законопроект о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. Документ предусматривает индексацию ставок акцизов на ряд товаров на 5% в 2024 году, и повышение по 4% – в 2025-2026 годах.

В частности, акциз на крепкий алкоголь в 2024 году составит 643 рубля за литр с последующим ростом 696 рублей в 2026 году. На алкогольную продукцию крепостью до 9% за тот же период сбор изменится с 514 до 556 рублей, на винные напитки и игристые вина, в том числе, шампанское – с 47 до 51 рубля. Пиво до 8,6%, сидр, пуаре, медовуха в 2024 году будут облагаться акцизом в 26 рублей с ростом к 2026 году до 28 рублей. Налог на более крепкое пиво за этот же время изменится с 49 до 53 рублей.

Также планируется, что для бензина 5-го класса ставка акциза на 2024 год составит 15 048 рублей за тонну с повышением до 15 650 и 16 276 рублей в 2025 и 2026 годах соответственно. Не соответствующий 5-му классу бензин в этот период будет облагаться сбором в 15 458 рублей с увеличением по году до 16 076 и 16 719 рублей, дизтопливо – с 10 425 до 11 276 рублей, моторное масло – с 6628 до 7169 рублей.

Ставки акцизов на сигареты и папиросы в 2024 году составят 2731 рубль за 1 тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3709 рублей. Повышение акциза предусмотрено для сигары и сигарилл.

Акциз на табак составит в 2024 году 4318 рублей за 1 килограмм, в 2025 году – 4491 рубль, в 2026 году – 4671 рубль. Если табак предназначен для потребления путем нагревания, то ставка составит 9094 рубля, 9458 рублей и 9836 рублей соответственно. На жидкости для электронных систем доставки никотина акциз устанавливается на 2024 год в размере 21 рубль за 1 миллилитр, на 2025 год – 22 рубля, на 2026 год – 23 рубля.

Вместе с тем предусмотрено повышение акциза на легковые автомобили и мотоциклы.

Москва, Мария Соколова

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