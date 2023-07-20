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Четверг, 20 июля 2023, 18:27 мск

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Госдума ужесточает наказание за передачу телефонов в места заключения

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за передачу средств мобильной связи лицам, содержащимся в колониях, тюрьмах и изоляторах.

Согласно документу, за первое такое правонарушение будет грозить штраф с 25 до 50 тысяч рублей. При повторном задержании предусматривается увеличение штрафа до 100-300 тысяч рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

По данным правоохранительных органов, значительная доля «телефонных мошенничеств» совершается лицами, содержащимися в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) и в следственных изоляторах. «Несмотря на установленный запрет пользования средствами мобильной связи во всех учреждениях УИС, их нелегальный оборот продолжает возрастать. По данным ФСИН России, в учреждениях УИС в 2022 г. изъято в общей сложности 24 674 единицы средств мобильной связи. В 2021 г. – 48 255 ед., 2020 г. – 66 355 ед., в 2019 г. – 55 610 ед.», – отмечается в пояснительной записке к документу.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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