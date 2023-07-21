Госдума одобрила новый порядок оплаты кредита Венгрией на фоне санкций

Сегодня нижняя палата парламента одобрила выделение Венгрии государственного кредита на строительство атомной электростанции «Пакш-2», ратифицировав соглашение между правительствами двух стран от 2014 года. Необходимость документа возникла из-за западных санкций, из-за которых Россия не может получать иностранные платежи в долларах США и евро.

Согласно принятому документу, РФ дается право безакцептного, то есть не требующего согласия владельца счета, списания средств со счета венгерской стороны. Планируется, что в банке РФ для этого будет открыт счет.

При этом Венгрия до вступления в силу протокола должна погасить задолженность в 2,5 млн евро по кредиту, накопленную с 1 марта 2022 года. Кроме того, Будапешт получает право снизить ежегодную часть кредита с условием уведомления об этом российской стороны до 1 июля. За неиспользованный кредит предусматривается комиссия в 0,25% от суммы.

Договоренность о строительстве двух новых блоков на АЭС «Пакш» в 100 километрах от Будапешта была подписана Россией и Венгрией в 2014 году. Общая стоимость проекта оценивается в 12,5 млрд евро.

Москва, Мария Соколова

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