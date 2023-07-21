Госдума освободила внутренний туризм от НДС

Сегодня нижняя палата российского парламента окончательно приняла закон, согласно которому продажа продуктов внутреннего и въездного туризма будет освобождена от налога на добавленную стоимость (НДС).

Как предполагается, норма будет действовать до 30 июня 2027 года. При этом действие закона распространится на операции, которые проводились начиная с 1 июля 2023 года.

В Госдуме ожидают, что нововведение позволит снизить налоговую нагрузку на туроператоров, что в перспективе поможет уменьшить стоимость туров путешествий внутри России.

Москва, Светлана Антонова

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