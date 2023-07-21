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Пятница, 21 июля 2023, 13:38 мск

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Семьи полицейских и спасателей, погибших в зоне СВО, получат выплату на приобретение жилья

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения предоставляется членам семьи и родителям сотрудника органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, МЧС и ФТС России в случае его гибели в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании.

Документ также предполагает, что преимущественное право на получение жилищной выплаты распространяется на всех ветеранов боевых действий из числа сотрудников ОВД.

Как пояснили в пресс-службе нижней палаты парламента, в случае принятия документ вступит в силу со дня официального опубликования и распространится на правоотношения с начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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