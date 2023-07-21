«Подрывает доверие к государству»: в Госдуме раскритиковали подход правительства к взиманию налога на сверхприбыль

Предложенная правительством РФ схема взимания налога на сверхприбыль является несправедливой и подрывает доверие к государству. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня на пленарном заседании Госдумы заявил депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг в ходе обсуждения соответствующего законопроекта в третьем, окончательном чтении. По его оценке, от таких решений Россия больше потеряет, чем приобретет.

«Мы не будем голосовать за этот закон, именно потому, что он несправедлив…Надо посмотреть какие зарплаты получают топ-менеджеры, прежде всего, в госкомпаниях, естественных монополиях. Это правильно. Мало того, я бы даже сказал, здесь смотреть нечего – у них очень высокие зарплаты... Те, которые выплатили гораздо больше себе дивидендов, они почему-то в этом не участвуют – говорю про нефтегазовый сектор… И взимать с них налоги нужно. Но взимать нужно подоходный налог, налог на доходы с физлиц. И предложения такие в Думе есть. Давайте дополнительную ставку введем – к 15% еще 2% введем, и мы соберем примерно те же 300 млрд (рублей)», – пояснил Гартунг.

Парламентарий обратил внимание, что закон называется «о налоге на сверхдоходы», но из него вывели тех, кто получает самые большие прибыли. «Нефтегазовый сектор показывает рентабельность на вложенные деньги сотни процентов, но они не являются плательщиками налога на сверхдоход. Зато «КамАЗ» является плательщиком налога на сверхдоход, а у него рентабельность по чистой прибыли 1,5%. Это что, сверхдоход? А рентабельность в 100% не сверхдоход. Как вы это объясните?» – подчеркнул он.

«Если бы стране действительно нужны были деньги, правительство бы приняло решение, даже не принимая наши предложения… Правительство после нашей критики нашло сразу один из них, подчеркиваю, отрицательный акциз, помноженный на 0,5. То есть они (правительство) будут не 3,3 трлн возвращать (акцизов), как в 2022 году, а вернут в 2 раза меньше. Так на минуточку это 1,6 трлн рублей. Ну набрались бы смелости и обнулили бы – не 0,5 сделали, а 0% – и вот вам 3,3 трлн. Это не 300 млрд… Тогда бы было все справедливо. Мы бы двумя руками проголосовали», – отметил Гартунг.

По его словам, такая система «несправедлива, неправильна, это подрывает доверие к государству». «Вы фактически предлагаете из статьи 3 Налогового кодекса, в котором прописаны основные начала законодательства о налогах и сборах сделать изъятие. То есть вы фактически всем участникам деловой активности страны говорите, что все равные, но некоторые равнее, – мы будем делать изъятие. Как вы думаете, это повысит доверие к стране? Конечно же не повысит…. Сколько стоит доверие? Если доверие падает, как вы думаете, сколько процентов ВВП мы потеряем? Мы гораздо больше, чем 300 млрд потеряем», – заявил он.

«Вы сказали, что облагается прибыль сверх нормальной. Полностью с вами согласен. Именно про это я и говорю: если это налог на сверхприбыль, так давайте брать налог на сверхприбыль. А как у нас сверхприбыль считается? Что считается нормальным? Наверно по уровню рентабельности, затраченным средствам или от выручки, чистой прибыли, как угодно, варианты любые выбирайте, но критерий должен быть один и для всех. Если бы вы предложили именно в такой редакции, мы бы точно поддержали его. Но вы другую редакцию предложили – выборочное применение этого закона. Причем, самых богатых вы вывели из-под этого закона», – заключил Гартунг.

Принятый в итоге закон о налоге на сверхприбыль устанавливает разовый платеж в федеральный бюджет, который следует уплатить до 28 января 2024 года. Таким образом планируется получить порядка 300 млрд рублей. Налог устанавливается на сверхприбыль организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей. Размер платежа рассчитывается как прирост этой прибыли за 2021-2022 годы над средней арифметической величиной прибыли за 2018-2019 годы, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%. При этом в правительстве подчеркивают, что в случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств – обеспечительного платежа в федеральный бюджет, размер налога, по сути, может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль.

Ряд крупных налогоплательщиков исключены из плательщиков налога на сверхдоходы.

Москва, Мария Соколова

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