Правительство РФ не там ищет сверхдоходы – думская оппозиция

Закон о налоге на сверхприбыль в предложенном правительством виде будет способствовать уходу предпринимателей в тень. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Евгений Бессонов сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его оценке, сверхдоходы кабмин ищет не там.

«Задним числом нельзя облагать бизнес. Это дурной тон. Ведь законопослушные предприятия будут наказаны, а те, кто работал в тени, будут потирать руки и издеваться над теми, кто платил налоги в полном объеме. Это загонит предпринимателей в тень», – подчеркнул Бессонов.

Как считает парламентарий, сверхдоходы правительство ищет не там. «Надо посмотреть – гидроэнергетика и атомная энергетика – объекты строили всей страной, прибыль получают единицы. Нефтегазовая отрасль – «Газпром» дивиденды выплатил 1,2 трлн рублей, в нефтедобывающим компаниям бюджет вернул 3,2 трлн рублей акцизов. Сетевая торговля – закупочная цена на зерно снижается, цены на хлеб в сетях растут. И так практически по всем товарам. Банки – 800 млрд рублей получили прибыль только за первый квартал 2023 года. $260 млрд вывезено из страны», – обратил внимание он.

«Прогрессивная ставка подоходного налога необходима. За первый квартал 23-го года состояние российских миллиардеров увеличилось на $16 млрд. КПРФ долгие годы предлагает бюджет развития, в разы можно поднять доходную часть, а по расходам необходимо поддерживать не банки и нефтянку, а наши отечественные промышленность и сельское хозяйство… И президент нам сказал, что капитализм себя исчерпал. Давайте заниматься социалистическими преобразованиями», – сказал Бессонов.

Принятый в итоге закон о налоге на сверхприбыль устанавливает разовый платеж в федеральный бюджет, который следует уплатить до 28 января 2024 года. Таким образом планируется получить порядка 300 млрд рублей. Налог устанавливается на сверхприбыль организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей. Размер платежа рассчитывается как прирост этой прибыли за 2021-2022 годы над средней арифметической величиной прибыли за 2018-2019 годы, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%. При этом в правительстве подчеркивают, что в случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств – обеспечительного платежа в федеральный бюджет, размер налога, по сути, может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль.

Ряд крупных налогоплательщиков исключены из плательщиков налога на сверхдоходы.

Москва, Мария Соколова

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