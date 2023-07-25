Госдума предоставила властям Подмосковья право эвакуации транспорта за нарушение правил парковки

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, который дает право органам исполнительной власти Московской области рассматривать дела о нарушении правил парковки, а также эвакуировать автомобили без участия ГИБДД. Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть представителей думской оппозиции отказалась поддерживать документ, заявив, что он создает «соблазн» для злоупотреблений и спровоцирует социальную напряженность в регионе.

В частности, как считает депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Подмосковье наступает на те же грабли, что и Москва, где на урегулирование подобной системы ушли годы, а ГИБДД была разрушена после установки фото-видеокамер на дорогах. «Фракция ЛДПР в первом чтении не поддерживала и в третьем чтении поддерживать этот вредный законопроект не будет… Санкт-Петербург этого не сделал, Москва сделала давно. Вспомните, сколько было скандалов, в том числе, сколько споров было в этом зале. Теперь Московская область наступает на те же грабли. У нас вообще система работы ГАИ разрушена системой фото-видеофиксации. И к чему привело огромное количество камер, появившихся на дорогах? К тому, что сотрудников дорожной полиции стало намного меньше, а это негативно сказалось на уровне безопасности. И огромное количество появилось знаков, которые совершенно необдуманно занижают скоростной режим, специально создавая ловушки, чтобы водители в них попадали и потом платили административный штраф», – заявил парламентарий.

«Мы понимаем, к какой социальной напряженности это приведет… Вы представляете какая процедура, когда автомобиль эвакуировали, что нужно сделать, чтобы потом забрать автомобиль с штрафстоянки. Это касается и машин, которые перевозят инвалидов, детей-инвалидов, колясочников. В том числе такие знаки появятся около больниц, культурных учреждений и так далее. Ни к чему хорошему это не приведет! Когда в одних руках сосредоточены надзорные функции и организаторские, это всегда есть соблазн для злоупотреблений», – констатировал Ярослав Нилов.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов со своей стороны заявил, что принятие такого порядка – это распространение «опасного прецедента», который ранее был «продавлен для Москвы». «Но в Москве, может быть, действительно есть контроль власти над многочисленными попытками самоуправства – они были, сейчас их стало меньше… Очень печальное правило, когда пироги начинает печь сапожник и наоборот. Это недопустимо. И юридически какое право имеет любой административный или депутатский представитель местной власти заниматься эвакуацией собственности граждан? Что мы здесь распространяем? Чему мы даем зеленый свет? Почему мы не боремся с причиной этих проблем? Почему люди должны – они что, идиоты под знаками парковаться? Потому что у них нет возможности запарковать свою машину в специально отведенном месте. Почему этих мест нет? Давайте спросим с Московской области», – пояснил он.

«В Москве еще хоть как-то можно было объяснять. Москва – это город. А в Московской области что, земли не хватает? Нет, там по московским лекалам застраивают все и вся, и вынуждают граждан совершать такие правонарушения. Давайте этому не давать распространяться на малые города, села. И там тоже что ли такую же кормушку будем создавать? Уважаемые коллеги, нельзя этого делать! Категорически против!» – заявил Олег Нилов.

Тем не менее законопроект был принят в окончательном чтении. Документ вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях о передаче властям Московской области отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения. Речь идет об эвакуации автотранспорта за нарушения правил парковки.

«На территории Московской области существует необходимость в задержании и помещении на специализированную стоянку более 2000 транспортных средств в сутки. Фактически задерживается менее 300 автомобилей, что связано с ограниченным количеством экипажей дорожно-патрульной службы ГИБДД и инспекторов административной практики, задействованных при задержании транспортных средств. При этом органы государственной власти субъекта Российской Федерации не обладают необходимыми полномочиями в решении указанной проблемы. Мировой опыт, в частности опыт таких стран, как США, Германия Испания, Австралия, подтверждает эффективность передачи функции администрирования нарушений правил парковки муниципалитетам или коммерческим операторам», – говорится в пояснительной записке к документу.

Москва, Мария Соколова

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