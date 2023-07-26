«Это позорище!» Спикер Госдумы раскритиковал «развитие» железнодорожного транспорта в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал позорищем отсутствие электрического железнодорожного транспорта даже в непосредственной близости к Москве. Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента во время правительственного часа с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, глава Госдумы констатировал, что проблема не решается годами.

«Коллеги, каждый из нас пользуется железной дорогой, и вы знаете, что есть очень много случаев, когда перецепляют электровоз на тепловоз. Час времени занимает это. А потом вновь перецепляют тепловоз на электровоз – и еще час. Проблемы годами не решаются. Это самое элементарное, что могут делать те, кто отвечает за железнодорожный транспорт», – подчеркнул Володин.

При этом спикер Госдумы привел в пример ситуацию в Тамбовской области, которая находится совсем близко от Москвы. «По территории Тамбовской области идет тепловоз, а поближе к Москве его перецепляют на электровоз. Час времени люди теряют. Час! Что, тяжело эту проблему решить – взять и электрифицировать эту часть пути? Меняются руководители дорог, губернаторы, министры, а тепловозы до сих пор используются на железной дороге, и перецепляют их на электровозы, как только подъезжают к Москве или крупным другим городам», – обратил внимание он.

Комментируя это заявление, руководитель профильного комитета Госдумы Евгений Москвичев заверил, что депутаты начнут формировать соответствующую программу и к январю доложат результаты.

Однако Володин обратился с этой проблемой к представителям Минтранса. «Все-таки правильней было бы этот вопрос адресовать министру, руководителю профильного департамента, потому что на самом деле это позорище! Мы говорим о скоростных маршрутах, а здесь у нас недалеко от Москвы…» – сказал спикер Госдумы.

Москва, Мария Соколова

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