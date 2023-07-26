Госдума разрешила россиянам бесплатный перевод средств между своими счетами в разных банках

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении изменения в законодательство, согласно которым банки больше не смогут взимать с физлиц комиссию за перевод средств на принадлежащие им счета в других кредитных организациях. Предельная сумма бесплатных переводов составит 30 млн рублей в месяц.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, «принятые поправки нацелены на защиту прав граждан». «Человек имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению. Открывая в банке счет или вклад, гражданин и так оплачивает банковские услуги. Важно, чтобы он имел возможность без каких‑либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги», – подчеркнул он.

Теперь документ должен пройти одобрение в Совете Федерации и поступить на подпись главе государства.

Москва, Светлана Антонова

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