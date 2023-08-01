Бензин в России вновь начал дорожать на бирже

Биржевая цена бензина АИ-92 в европейской части России выросла почти на 2%. Как следует из итогов торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, автомобильное топливо вновь начало дорожать накануне после недельного падения.

По итогам сегодняшних торгов, стоимость Аи-92 за день поднялась на 1,85% и составила 61,943 тысячи рублей за тонну. Бензин Аи-95 подорожал на 1,41% – до 67,173 тысячи рублей за тонну. Дизельное топливо прибавило в стоимости чуть более 2% – до 57,785 тысячи рублей за тонну.

На прошлой неделе цены на бензин после рекордного роста перешли к снижению после заявлений вице-премьера РФ Александр Новака, который поддержал предложение Минэнерго об ограничении количества экспортеров бензина. Он также дал поручение министерству продолжить работу по увеличению предложения топлива на внутреннем рынке. При этом ФАС направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж бензина и дизеля на бирже на 1 процентный пункт – до 13% и до 9,5% соответственно.

Москва, Мария Соколова

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