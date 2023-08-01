российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 августа 2023, 17:44 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Бензин в России вновь начал дорожать на бирже

Биржевая цена бензина АИ-92 в европейской части России выросла почти на 2%. Как следует из итогов торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, автомобильное топливо вновь начало дорожать накануне после недельного падения.

По итогам сегодняшних торгов, стоимость Аи-92 за день поднялась на 1,85% и составила 61,943 тысячи рублей за тонну. Бензин Аи-95 подорожал на 1,41% – до 67,173 тысячи рублей за тонну. Дизельное топливо прибавило в стоимости чуть более 2% – до 57,785 тысячи рублей за тонну.

На прошлой неделе цены на бензин после рекордного роста перешли к снижению после заявлений вице-премьера РФ Александр Новака, который поддержал предложение Минэнерго об ограничении количества экспортеров бензина. Он также дал поручение министерству продолжить работу по увеличению предложения топлива на внутреннем рынке. При этом ФАС направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж бензина и дизеля на бирже на 1 процентный пункт – до 13% и до 9,5% соответственно.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рост цен на бензин

Заверения Новака не помогли: биржевые цены на бензин снова обновили рекорд / Новак пообещал стабилизацию цен на бензин / Новый рекорд: биржевые цены на бензин в России опять выросли / Биржевые цены на бензин ускорили рекордный рост / Биржевые цены на бензин в России продолжают рекордный рост / Биржевая стоимость бензина в России установила новый рекорд / Биржевая цена на бензин Аи-92 выросла до нового рекорда / Биржевые цены на бензин в России продолжили рекордный рост

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Транспорт, Финансы, Экономика, Рост цен на бензин,