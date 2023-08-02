Российские войска успешно отразили новые попытки контрнаступления ВСУ: уничтожено более 900 боевиков

В течение суток вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях. Как говорится в сводке министерства обороны РФ из зоны боевых действий специальной военной операции, российские войска уничтожили в общей сложности более 900 боевиков, несколько вражеских военных складов и десятки единиц бронетехники и артиллерии.

Самые ожесточённые бои ведутся на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Так, на Донецком фронте отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Спорное, Северное, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка. Близ Славянска уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман». Потери противника составили до 295-ти военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-20 и одна Д-30.

На Южно-Донецком направлении отражена атака противника в районе населенного пункта Урожайное. Общие потери ВСУ составили свыше 210-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также колесная самоходная гаубица «Богдана».

В то же время на Запорожском направлении отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки. Около Малой Токмачки уничтожен склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии Украины. Потери противника составили свыше 220-ти военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, наступая в направлении населенных пунктов Новоселовское в ЛНР и Тимковка Харьковской области, улучшили тактическое положение. Кроме того, успешно отражены две атаки подразделений ВСУ. Потери противника составили более 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две самоходные гаубицы «Гвоздика», самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона», самоходная гаубица «Мста-С», а также орудие «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 115-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская установка М777 производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», а также орудие Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 45-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также три гаубицы «Мста-Б».

В целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 96-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118-ти районах. Кроме того, около города Орехова в Запорожской области поражен пункт управления 15-й бригады нацгвардии Украины. В районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области и Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов и топлива.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Также уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Москва, Светлана Антонова

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