Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Экипажами самолётов Су-34 поражены пункты временной дислокации 81 аэромобильной бригады противника в районах Серебрянки и Белогоровки, 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ западнее Клещеевки, 22 отдельной механизированной бригады в Предтечино и 24 отдельной механизированной бригады в Новгородском», – отметил он.

В то же время, по его словам, управляемыми боеприпасами УПАБ-250, 500 и 1500, а также авиабомбами ОДАБ-500 поражены склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и укрепрайон 24 механизированной бригады ВСУ в районе Новгородского.

«Штурмовики Су-25 отработали по местам скопления живой силы противника в районах населённых пунктов Спорное, Весёлое, Клещиевка, Богдановка, Новгородское, Авдеевка и Красногоровка», – добавил Астафьев.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» также сообщил, что экипажи вертолётов армейской авиации, используя противотанковые ракетные комплексы, поразили бронетехнику штурмовых групп ВСУ в районе Клещеевки.

«Артиллерийские подразделения в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 120-мм миномёты противника в районах населённых пунктов Серебрянка и Невельское, самоходные гаубицы «Акация», «Краб», М-777 и «Гвоздика» в Северске, Тихоновке, Дылеевке, Александро-Калиново и Красногоровке», – отметил он, добавив, что барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены две боевых машины пехоты ВСУ в Богдановка и Клещеевке.

Москва, Светлана Антонова

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