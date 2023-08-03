Официальные курсы доллара и евро достигли максимального уровня в этом году

Банк России повысил на завтра, 4 августа, официальный курс доллара почти на 94 копейки до 93,7792 рубля, евро – до 102,5310 (+60,42 копейки). Этот уровень стал рекордно высоким с начала 2023 года.

Сегодня на Мосбирже максимальный курс американской валюты достигал 94,6325 рубля, европейской – 103,40. К 16:30 мск курс доллара колебался вблизи отметки 92 рубля, евро – 102.

Накануне на биржевых торгах продолжилось падение рубля, начавшееся с середины прошлой недели. Курс евро поднимался до 103 рублей, доллар превысил 94 рубля впервые с 28 марта 2022 года. За день национальная валюта обесценилась на 1,5%.

С начала года курс доллара вырос почти на 26 рублей, евро – на 29.

Сегодня лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов заявил, что ослабление рубля носит искусственный характер и является новым этапом экономической борьбы Запада против России под руководством ЦБ, который, по его оценке, является крупнейшим «иноагентом» в РФ.

Москва, Светлана Антонова

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