Новый рекорд года: Банк России повысил официальные курсы доллара и евро

Банк России повысил на выходные и понедельник официальные курсы американской и европейской валюты до максимальных значений в этом году. Доллар будет стоить 94,8076 рубля, евро – 103,8379.

Сегодня в ходе торгов на Мосбирже к 16:30 мск максимальный курс «американца» достигал 95,5625 рубля, «европейца» – 105,3160.

Для сравнения: на 1 января 2023 года официальный курс доллара составлял 70,3375 рубля, евро – 75,6553.

Как считают аналитики «БКС Экспресс», курс американской валюты в 95 рублей – «это последняя психологическая отметка, за которой виднеются уже круглые 100». «Технически рубль еще может зацепиться за трендовые поддержки, они же – долгосрочные сопротивления в паре USD/RUB. Но без жесткой позиции финансовых властей по вопросу безостановочной девальвации рубля волатильность и дальше будет толкать его на минимумы», – говорится в обзоре экспертов.

Накануне лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов заявил, что ослабление рубля носит искусственный характер и является новым этапом экономической борьбы Запада против России под руководством ЦБ, который, по его оценке, является крупнейшим «иноагентом» в РФ. Как считает политик, цель этих действий – дальнейшее обнищание россиян.

Москва, Светлана Антонова

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